- Il peggio è alle spalle ma non ne siamo fuori. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri (M5s), a “24 Mattino” su Radio 24. "Tutto il 2021 sarà così, fino a quando ci saranno paesi in cui si contano centinaia di morti al giorno non ne saremo fuori completamente", ha aggiunto.(Rin)