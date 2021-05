Azerbaigian-Turchia: Erdogan nelle prossime settimane in visita a Shusha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, si recherà in visita in Azerbaigian nelle prossime settimane. Lo ha riferito riferendosi il ministro della Cultura e del Turismo della Turchia, Mehmet Nuri Ersoy, all'agenzia di stampa azerbaigiana "Report". In precedenza, il capo dello Stato turco aveva annunciato che intendeva visitare l'Azerbaigian e visitare la città di Shusha, nel Nagorno-Karabakh, tornata sotto il controllo di Baku in seguito al conflitto con l’Armenia dello scorso autunno. "In questi giorni, a livello dei presidenti di Azerbaigian e Turchia, sono in corso dei colloqui su come pianificare i lavori di ricostruzione nei territori liberati dell'Azerbaigian. Insieme alle infrastrutture e ai lavori di ricostruzione su queste terre, prima di tutto, c'è anche da restaurare i monumenti di importanza culturale e storica e monumenti archeologici”, ha detto Ersoy. “Dopo la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan in Azerbaigian nelle prossime settimane, le nostre attività per ripristinare la situazione in Karabakh si intensificheranno. La ricostruzione e la protezione dei monumenti storici e culturali nel più breve tempo possibile darà anche impulso allo sviluppo del turismo nella regione”, riferisce Ersoy. (Rum)