Roma 2021: Taverna (M5s), Pd avrebbe dovuto convergere su Raggi, lo farà al ballottaggio

- Per il candidato del Pd alle primarie di centrosinistra per il sindaco, Roberto Gualtieri, la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi ha lavorato male ma "io non condivido il suo giudizio. Il Pd avrebbe dovuto convergere su di lei, che ha un percorso di governo già avviato e che ha lavorato bene. Dopodiché" il Partito democratico "ha presentato Gualtieri e rispetto questa scelta". Lo ha detto la senatrice del M5s Paola Taverna in una intervista a "Il Fatto Quotidiano". E sul secondo turno delle elezioni amministrative del 2021 a Roma, Taverna ha chiarito: "Sarà il Pd a dover convergere su Raggi". (Rer)