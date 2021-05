© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il green pass "sarà essenziale per tante attività senza essere discriminatorio, perché vale anche per il tampone". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri (M5s), a “24 Mattino” su Radio 24 che ha aggiunto: "Gli esperimenti in discoteche di Milano e Gallipoli serve anche per vedere funzionamento del green pass con vaccino o tampone".(Rin)