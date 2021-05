Sardegna: nuovo record di vaccinazioni nell'isola, 23 mila in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo record di vaccinazioni in Sardegna. Nella giornata di sabato sono state circa 23 mila le vaccinazioni nell'isola, 2 mila in più di quelle registrate nelle 24 ore precedenti. Fra le Regioni, la sesta migliore performance giornaliera per dosi somministrate ogni 100mila abitanti. Superato di oltre 10 mila dosi il target quotidiano assegnato alla Sardegna dalla struttura commissariale per l'emergenza Covid, per la contribuzione all'obiettivo giornaliero nazionale delle 500 mila inoculazioni. Sabato sera si è chiusa la seconda giornata degli 'open day' programmati in 6 hub dell'isola, che, per l'occasione, hanno prolungato l'operatività fino a mezzanotte. Sono proseguite anche ieri, invece, le vaccinazioni a Carloforte (sabato oltre 1.300 inoculazioni) nell'ambito dell'accordo nazionale per la completa immunizzazione della popolazione delle isole minori. In Sardegna oltre il 34 per cento della popolazione ha ricevuto la prima dose. In crescita anche le prenotazioni: superate le 335mila sulla piattaforma del sistema di Poste Italiane per la prima somministrazione. (segue) (Rsc)