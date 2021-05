© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Letta è un marziano, forse ha lavorato troppo alla Sorbona e non capisce l'Italia". Lo ha detto la presidente di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni a “24 Mattino” su Radio 24. "Pensare di aumentare le tasse secondo me è fantascientifico, non si aiutano i giovani così", ha aggiunto. (Rin)