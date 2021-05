Bielorussia: ambasciatore in Romania è stato convocato al ministero degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore della Bielorussia a Bucarest è stato convocato oggi al ministero degli Esteri per ricevere delle informazioni sulla posizione della Romania in merito alla vicenda del dirottamento a Minsk del volo Ryanair Atene-Vilnius. La diplomazia romena ha diffuso un comunicato in cui condanna fermamente questa azione, che considera un episodio "particolarmente grave". La Romania sottolinea la necessità di un avvio "urgente" di un'indagine internazionale indipendente per determinare le circostanze in cui si è verificato questo incidente. Le autorità romene riferiscono, inoltre, che a seguito delle verifiche effettuate, le autorità di Vilnius hanno comunicato che sull'aereo atterrato in Lituania non erano presenti cittadini romeni. "Il ministero degli Esteri di Bucarest è profondamente preoccupato per l'approccio inammissibile delle autorità bielorusse che ha costretto un aereo passeggeri ad atterrare a Minsk, che volava sulla rotta Atene-Vilnius, e lo condanna fermamente. Allo stesso tempo, il ministero esprime preoccupazione per l'arresto, a seguito dell'atterraggio forzato dell'aereo a Minsk, di un giornalista bielorusso a bordo dell'aereo. Sosteniamo inoltre la necessità di avviare con urgenza un'indagine internazionale indipendente per determinare le circostanze esatte in cui si è verificato questo grave incidente”, si legge nella nota. A bordo del velivolo era presente Roman Protasevich, dissidente e fondatore del canale Telegram “Nexta” legato all’opposizione bielorussa.(Rob)