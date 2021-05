Amministrative: Meloni, su candidati troveremo accordo, sinistra dilaniata da più nomi in campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle candidature per le elezioni amministrative del 2021 "troveremo un accordo" tra gli alleati del centrodestra "come abbiamo sempre fatto. Dicono che stiamo litigando? La realtà è che la sinistra, dilaniata, ha tre candidati in piazza" a Roma "noi un candidato unico. Detto questo non bisogna cadere nei tranelli, e delle volte anche da parte degli alleati vedo delle frasi un po' fuori posto". Lo ha detto in un'intervista al quotidiano "La Verità" la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rer)