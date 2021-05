Regno Unito: importante attivista Black Lives Matter ferita alla testa da proiettile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'importante attivista dell'ala britannica del movimento Black Lives Matter, Sasha Johnson, è in condizioni critiche dopo aver ricevuto un colpo d'arma da fuoco alla testa. Come riporta l'emittente "Bbc", il suo partito (Taking the Initiative) ha reso noto che la donna sarebbe in terapia intensiva. Il fatto sarebbe avvenuto nella notte nel quartiere londinese di Southwark, nell'area sud della capitale britannica, intorno alle 3 di notte ora locale. Al momento non vi sarebbero riscontri su potenziali minacce ricevute dalla donna in precedenza che possano far capire da chi sarebbe arrivato il colpo d'arma da fuoco, e la polizia ha reso noto di stare indagando "una serie di piste". (Rel)