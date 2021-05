Marocco: partito Pjd potrebbe tornare all'opposizione nelle municipalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo due mandati al governo, in vista delle elezioni legislative dell'8 settembre, il partito marocchino di Giustizia e Sviluppo (Pjd) sta valutando di tornare all'opposizione almeno nelle municipalità. Citato dal quotidiano “Al Ahdath al Maghrebia”, il segretario generale del partito islamista e premier, Saad Eddine el Othmani, afferma che il suo partito non ha l'ambizione di “rimanere per sempre” alla guida delle autorità locali che gestisce oggi. El Othmani suggerisce che il suo partito è "pronto per tornare all'opposizione". Il Pjd sta infatti preparando le basi per lo scenario di un imminente ritorno dell'opposizione, sia a livello parlamentare che a livello di autorità locali, sottolinea il quotidiano. (Res)