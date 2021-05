Marocco: Yazourh chiede indagine trasparente per fare luce sul caso Ghali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale per gli affari politici presso il ministero degli Affari esteri del Marocco, Fouad Yazourh, ha chiesto un'indagine trasparente per far luce sul caso di Brahim Ghali, il leader del Fronte Polisario ricoverato nelle scorse settimane in Spagna sotto falso nome. "Un'indagine che speriamo sia trasparente dovrebbe essere condotta per fare luce su questa vicenda", ha detto Yazourh in un comunicato, sottolineando che questa inchiesta "rischia di rivelare molte sorprese, in particolare la complicità e l'interferenza di quattro generali da un paese del Maghreb”, ha dichiarato Yazourh citato dalla stampa marocchina. (Res)