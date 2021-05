Covid: Coldiretti, con palestre aperte 53 per cento italiani lascia poltrona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mettersi in forma per l’arrivo dell’estate è uno dei principali obiettivi degli italiani con la pandemia che ha imposto un cambiamento radicale delle abitudini di vita e di consumo che ha avuto effetto anche sulla bilancia, dove la tendenza a mangiare di più, spinta dal maggior tempo trascorso fra le mura di casa, non è stata compensata da una adeguata attività fisica per la chiusura delle palestre e all’attività sportiva. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della riapertura delle palestre nell’Italia tornata in giallo. Durante la chiusura – sottolinea la Coldiretti – il 44 per cento degli italiani è aumentato di peso per il maggiore apporto calorico, correlato ad una minore attività fisica, che ha riguardato ben il 53 per cento della popolazione analizzata nell’indagine elaborata dal Crea Alimenti e Nutrizione. Computer, divano e tavola – rileva Coldiretti - hanno, infatti, sostituito il moto e lo sport anche per effetto delle limitazioni rese necessarie per combattere i contagi. (segue) (Com)