Libia: inviato Usa Norland, parti libiche ostacolano le elezioni

- Alcune parti libiche ricorrono al boicottaggio delle elezioni perché le consultazioni non sono utili ai loro interessi. Lo ha detto l’inviato speciale degli Stati Uniti in Libia e ambasciatore Usa a Tripoli, Richard Norland, citato dall’emittente televisiva panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Il diplomatico ha detto che i libici costringeranno i mercenari a lasciare il Paese per formare il loro esercito unificato. Intanto, Khaled al Mishri, presidente dell’Alto Consiglio di stato in Libia, ha ribadito il sostegno della sua istituzione alla richiesta di far uscire tutte le forze e mercenarie e straniere dal Paese, spiegando che la disputa ruota attorno ai meccanismi e al modo in cui dovrebbero uscire e non al principio in sé. (Lit)