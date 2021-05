Taiwan: coronavirus, Taipei condanna "indifferenza" dell'Oms (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviata di Taiwan negli Stati Uniti Hsiao Bi-khim, ha dichiarato il 19 maggio, che Taiwan resta determinata a divenire un partner della comunità internazionale sul fronte della salute globale, e ad aderire all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). In un articolo pubblicato sul settimanale di Washington "The National Interest", la funzionaria lamenta la decisione dell'Oms di escludere Taiwan dall'annuale Assembla mondiale della sanità, nonostante l'importante e tempestivo contributo dell'Isola agli sforzi iniziali della comunità globale per fronteggiare la pandemia di coronavirus. Hsiao evidenzia il vasto consenso internazionale alla partecipazione di Taiwan all'Assemblea, e ricorda che i ministri del G7 hanno sostenuto l'inclusione dell'Isola nei lavori dell'Oms tramite un comunicato congiunto. Infine, Hsiao ricorda l'approvazione unanime da parte del Senato francese di una risoluzione che chiede l'inclusione di Taiwan delle organizzazioni internazionali, e le parole del segretario di Stato Usa Antony Blinken, secondo cui "non esiste ragionevole giustificazione" per la protratta esclusione di Taiwan dalle organizzazioni internazionali. (Cip)