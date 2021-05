Usa: la Guardia nazionale lascia Capitol Hill cinque mesi dopo l'assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 2mila militari della Guardia nazionale Usa si apprestano a lasciare la Guardia nazionale, a quasi cinque mesi di distanza dall'assalto al Congresso federale Usa da parte di sostenitori dell'ex presidente Usa Donald Trump, lo scorso 6 gennaio. Lo riferisce la stampa Usa, precisando che gli edifici del Congresso rimarranno comunque chiusi al pubblico. Il pieno ritiro dei militari della Guardia nazionale è iniziato nella giornata di ieri, 23 maggio, secondo quanto confermato dal tenente generale in congedo Russel Honoré, incaricato della revisione della sicurezza Capitol Hill. La polizia di Washington, che pure sconterebbe una grave carenza di organico, ha deciso di non rinnovare una proroga della missione della Guardia nazionale oltre la scadenza di ieri, come riferito già la scorsa settimana dal portavoce della Guardia nazionale di quello Stato. I militari si sono già trattenuti a Washington due mesi più a lungo di quanto inizialmente previsto: tale proroga, motivata dal Pentagono con una richiesta del dipartimento di Polizia locale, era stata duramente contestata dall'Associazione della Guardia nazionale, che aveva definito il presidio militare della capitale "alla meglio del tutto inappropriato, alla peggio illegale". Il portavoce del dipartimento di Stato, John Kirby, ha giustificato la presenza protratta dei militari a Washington sostenendo che la Polizia di Washington avesse bisogno di "tempo e spazio" per riassumere l'onere di garantire la sicurezza del Campidoglio. (Nys)