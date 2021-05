Thailandia: esportazioni cresciute del 10 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Thailandia sono aumentate di almeno il 10 per cento nel mese di aprile. Lo ha dichiarato il ministro del Commercio thailandese, Jurin Laksanawisit. Il ministro ha spiegato che il governo del Paese prevede una crescita annua delle esportazioni del 4 per cento nel 2021. Le esportazioni della Thailandia sono aumentate del 2,27 per cento a 64,2 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno, mentre le importazioni sono aumentate del 9,37 per cento a 63,6 miliardi di dollari. con un conseguente attivo commerciale di 516 milioni di dollari. (Fim)