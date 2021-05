Germania-Bielorussia: Baerbock (Verdi), atterraggio Ryanair a Minsk è dirottamento di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atterraggio a Minsk a cui il volo di Ryanair da Atene a Vilnius è stato costretto dalla Bielorussia “equivale a un dirottamento di Stato di un aereo passeggeri per arrestare un critico del regime”. È quanto scrive su Twitter Annalena Baerbock, copresidente dei Verdi con Robert Habeck e candidata cancelliera del partito per le elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo. L'esponente ecologista aggiunge: “Chiediamo il rilascio immediato di Roman Protasevich”. Membro dell'opposizione in Bielorussia, Protasevich era a bordo del volo di Ryanair dalla Grecia alla Lituania, che le autorità dell'ex repubblica sovietica hanno costretto ad atterrare a Minsk per arrestare il giornalista, fondatore del canale Telegram “Nexta”, con il pretesto dell'allarme per una una bomba sull'aereo. Per Baerbock, Protasevich deve essere liberato e deve poter lasciare la Bielorussia “in sicurezza, così come gli altri prigionieri politici” nel Paese. La copresidente dei Verdi evidenzia: “L'Ue non può accettare questa escalation senza precedenti, minaccia alla nostra libertà in Europa e grave pericolo per l'aviazione civile europea”. Pertanto, prosegue Baerbock, “è necessaria una nuova serie di sanzioni dell'Ue” contro la Bielorussia, che colpisca “anche le aziende di Stato, spina dorsale” del presidente del Paese, Aleksandr Lukashenko e “già aggiunte all'elenco delle misure sanzionatorie degli Stati Uniti”. (Geb)