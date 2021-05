Business news: Colombia, presidente Duque annuncia linea di credito per giovani nel settore agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia Ivan Duque ha annunciato l’apertura di una linea di credito con il Banco agrario per i giovani tra i 18 e i 28 anni. Il piano prevede un finanziamento del 100 per cento per progetti agricoli e agroindustriali. “Crediamo nelle capacità delle giovani generazioni e nella loro forza trasformatrice (…) Questo finanziamento potrà materializzare le loro idee”, ha detto Duque annunciando la linea di credito. La proposta arriva mentre il paese continua a essere teatro di accese proteste antigovernative, nonostante il tavolo di lavoro tra governo e Comitato nazionale dello sciopero, principale anima delle manifestazioni, inaugurato domenica 16 maggio. (Res)