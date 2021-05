Business news: Colombia, S&P riduce a BB+ con prospettiva stabile valutazione di rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating statunitense Standard & Poor's (S&P) ha portato a BB+ con prospettiva stabile la valutazione di rischio della Colombia. Il declassamento segue di pochi giorni il ritiro della riforma tributaria presentata in parlamento, in risposta alle proteste sociali iniziate lo scorso 28 aprile e tuttora in corso. Il nuovo ministro delle Finanze, José Manuel Restrepo, ha commentato che la decisione ha a che vedere “con l’aspettativa di un aggiustamento fiscale più graduale e prolungato nel contesto delle sfide dovute alla pandemia”. Quanto ai possibili effetti per il Paese il ministro ha dichiarato che "sebbene ciò possa aumentare i costi dei tassi di interesse, dei finanziamenti pubblici e privati, la Colombia continua e continuerà a ricevere investimenti". (Res)