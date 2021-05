Business news: Brasile, gettito fiscale registra aumento del 45,2 ad aprile su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'insieme di tasse, contributi e altre entrate federali (gettito fiscale) ha registrato ad aprile scorso un aumento pari al 45,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2020 in Brasile. Lo riferisce il ministero dell'Economia. Complessivamente il gettito fiscale è stato di 156,8 miliardi di real (24,3 miliardi di euro). Secondo i dati dell'Agenzia delle entrate (Receita federal), il risultato positivo di aprile 2021 riflette la ripresa economica del Paese, l'efficacia delle misure di stimolo economico e all'efficienza delle azioni dell'amministrazione fiscale. "Gli impatti negativi delle misure di distanziamento sociale si riflettono in misura inferiore rispetto allo scorso anno e indicano una ripresa economica", ha sottolineato il segretario della Receita, José Tostes Neto. Con il risultato di aprile, il gettito fiscale nel 2021 ammonta a 602,7 miliardi di real (94 miliardi di euro) nel primo quadrimestre dell'anno. Si tratta di un aumento del 13,62 per cento rispetto ai primi quattro mesi del 2020. In un'intervista con il quotidiano "OGlobo" il ministro dell'Economia, Paulo Guedes, ha evidenziato il risultato positivo e ha ribadito che il Brasile sorprende per il ritmo di crescita di quest'anno, evidenziando la creazione di posti di lavoro formali, gli indicatori di ripresa dell'attività economica e l'andamento del gettito. "L'analisi del gettito di aprile conferma questo quadro di generale miglioramento dei livelli di attività economica nel Paese. Ad aprile abbiamo avuto un record storico", ha concluso. (Res)