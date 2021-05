Usa-Bielorussia: Blinekn condanna arresto giornalista a bordo di volo Ryanair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha condannato l'atterraggio forzato di un volo della Ryanair ordinato dalle autorità della Bielorussia, per arrestare un giornalista dell'opposizione Raman Protasevich a bordo del velivolo. Blinken ha parlato di una "azione scioccante" che ha messo a repentaglio la vita di cittadini statunitensi e di tutti i passeggeri a bordo. Il segretario ha avvertito tramite una nota del dipartimento di Stato che gli Stati Uniti risponderanno alle azioni di Minsk assieme ai loro alleati nella regione, e ha chiesto la "liberazione immediata" del giornalista, arrestato a seguito dell'atterraggio forzato del velivolo. "Gli Stati Uniti condannano ancora una volta la persecuzione e le detenzioni arbitrarie di giornalisti da parte del regime di Lukashenko. Siamo a fianco del popolo bielorusso e della sua volontà di conseguire un futuro libero, democratico e prospero, e sosteniamo la loro richiesta al regime di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali", afferma la nota firmata da Blinken. Il volo di Ryanair su cui viaggiavano 170 persone e diretto a Atene a Vilnius, in Lituania, è stato dirottato e fatto atterrare a Minsk per ordine delle autorità bielorusse per arrestare il giornalista ieri, 23 maggio. Il presidente Lukashenko avrebbe ordinato personalmente l'intercettazione del volo di linea da parte di aerei da combattimento. (Nys)