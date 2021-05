Giappone: coronavirus, probabile proroga dello stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta studiando l'estensione dello stato di emergenza in vigore a Tokyo, Osaka e in altre sette prefetture del Paese oltre la scadenza originariamente fissata al 31 maggio. Lo ha annunciato ieri, 23 maggio, il segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo giapponese, Katsunobu Kato. Il governo, ha spiegato il portavoce, "discuterà l'ipotesi di un ridimensionamento (dello stato di emergenza) e il passaggio a misure di quasi-emergenza, per riportare le prefetture interessate progressivamente alla normalità, se la prosecuzione dello stato di emergenza dimostrerà di aver migliorato significativamente il quadro pandemico", ha dichiarato il portavoce. Ieri il governo ha esteso lo stato di emergenza alla prefettura di Okinawa, dove tale provvedimento rimarrà in vigore sino al 20 giugno. Nelle ultime 24 ore il Giappone ha confermato 4050 casi di coronavirus: la prefettura dell'Hokkaido è stata prima per numero di contagi con 605 casi, seguita da Tokyo con 535 e Osaka con 274. A Okinawa sono stati diagnosticati 156 casi, dopo il record di 231 nella giornata di domenica. (segue) (Git)