Taiwan: coronavirus, Taipei condanna "indifferenza" dell'Oms

- Il governo di Taiwan ha accusato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di "ignorare" il diritto alla salute degli abitanti dell'Isola e di essersi piegato politicamente alla Cina, dopo l'ennesima esclusione di Taipei dall'Assemblea mondiale della sanità, in programma da oggi, 23 maggio. Taiwan è esclusa dalla maggior parte delle organizzazioni mondiali proprio per l'opposizione di Pechino, che ritiene Taiwan una propria provincia secessionista, sulla base del principio di "una sola Cina". Taiwan si batte da anni per ottenere l'accesso alle attività dell'Oms con lo status di osservatore. (segue) (Cip)