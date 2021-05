Myanmar: proseguono gli scontri armati tra ribelli e Forze armate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso primo febbraio, a poche ore dall’insediamento di un nuovo parlamento, i vertici delle forze armate birmane hanno assunto il potere arrestando Aung San Suu Kyi e i vertici della sua Lega nazionale per la democrazia (Lnd), uscita nettamente vincitrice dalle elezioni legislative del 2020. Nei giorni successivi, migliaia di manifestanti hanno preso a scendere in strada ogni giorno per protestare contro la giunta militare, guidata dal generale Min Aung Hlaing, e contro la Cina, considerata principale sponsor dell’operazione. I militari hanno risposto con una durissima repressione che, a sua volta, ha spinto a intervenire i diversi gruppi armati etnici attivi nelle regioni periferiche del Paese. Gli ultimi duri scontri sono avvenuti la scorsa settimana a Mindat, circa 100 chilometri dal confine con l’India, con la neonata Forza di difesa del Chinland che ha attaccato una stazione di polizia e una filiale di banca. Le autorità hanno proclamato la legge marziale in città prima del lancio dell’offensiva da parte dell’esercito, che ha usato elicotteri e artiglieria per respingere il nemico, armato per lo più di fucili da caccia. (Inn)