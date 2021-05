© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNELa Fondazione Oratori Milanesi (Fom) e Wow Spazio Fumetto, il Museo del Fumetto di Milano, dedicano a Renzo Maggi la mostra "Una matita per il Grande Gioco". Intervengono: don Stefano Guidi, direttore della Fom, Luigi Bona, direttore di Wow Spazio Fumetto; Laura Galimberti, assessore all'educazione e all'istruzione del Comune di Milano (con un messaggio del sindaco Giuseppe Sala); padre Stefano Gorla, giornalista, ex direttore del settimanale "Il Giornalino"; Paolo Cellati e Alberto Rapomi, ex animatori e collaboratori di Maggi; Samuele Cattaneo, collaboratore della Fondazione Oratori Milanesi; Elisabetta Soglio, responsabile dell'inserto "Buone Notizie" del Corriere della SeraWow, viale Campania, 12 (ore 12.00)Si riunisce il Consiglio comunaleDiretta streaming (ore 16.00)VARIEIl deputato del M5S Stefano Buffagni, accompagnato dal consigliere regionale Simone Verni, visita nel pomeriggio l’azienda ITP, Industria Termoplastica Pavese SpA e lo stand di Confagricoltura a Canneto Pavese, all’interno delle iniziative collegate al Giro d’Italia. Infine visita la cantina vitivinicola Conte Vistarino.Centro vaccinale Palacampus, via Luigi Giulotto, 10 Pavia (ore 9.00)"AAA Arte Amica di Ariel": mostra d'arte e asta solidalea sostegno dei bambini con disabilità neuromotorieEsposizione delle opere d'arte: a MilanoEvento online su astasolidaleariel.org (ore 10.00 - 18.00)Presentazione del Rapporto Bes 2020 "Il benessere equo e sostenibile: parliamone alla Bicocca". Intervengono: Gian Carlo Blangiardo presidente dell'Istat; Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università di Milano-Bicocca; Mario Mezzanzanica, pro-rettore per l'alta formazione e per le attività del Job Placement dell'Università di Milano-Bicocca; Giorgio Vittadini, professore di statistica metodologica dell'Università di Milano-Bicocca. È possibile seguire l'evento in streaming.Edificio U6 Sala Rodolfi, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 (ore 10.00)MONZAPresentazione della pista ciclopedonale Fermi-Montesanto alla presenza del sindaco di Monza Dario Allevi e dell'assessore alla mobilità Federico Arena.Monza, via Fermi 25 (ore 11.00)(Rem)