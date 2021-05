Business news: Perù, economia registra crescita del 18 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Perù è cresciuta del 18,21 per cento a marzo. Lo riferisce l’Istituto nazionale di statistica (Inei), secondo cui nel periodo che va da aprile 2020 a marzo 2021 il Pil ha registrato un calo del 9,48 per cento. Nel mese di marzo otto grandi settori dell’economia hanno superato il livello di produzione raggiunto a marzo 2019. Secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi) l’economia peruviana crescerà dell’8,5 per cento nel 2021 dopo avere registrato una delle maggiori contrazioni al mondo lo scorso anno (-12 per cento) a causa della pandemia del nuovo coronavirus. (Res)