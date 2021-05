Germania-Bielorussia: ministro Esteri Maas, atterraggio Ryanair a Minsk grave ingerenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atterraggio di emergenza a Minsk a cui è stato costretto il volo di Ryanair da Atene a Vilnius, “con il pretesto” di un allarme bomba a bordo mentre era in rotta tra due Stati membri dell'Ue, costituisce “una grave ingerenza nell'aviazione civile in Europa”. La Germania è “molto preoccupata per le notizie secondo cui il giornalista Roman Protasevich”, esponente dell'opposizione in Bielorussia, è stato arrestato dirottando nell'ex repubblica sovietica il volo di Ryanair dalla Grecia alla Lituania. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, secondo cui “un simile atto non può restare senza chiare conseguenze da parte dell'Unione europea”. Il capo della diplomazia di Berlino ha aggiunto: “Siamo in stretto contatto con i partner dell'Ue interessati. Il prossimo Consiglio europeo informale dovrebbe esaminare l'incidente”. Maas ha, infine, evidenziato: “In ogni caso, la Bielorussia deve garantire immediatamente la sicurezza, l'integrità e la libertà di tutti i passeggeri e liberare Roman Protasevich”. (Geb)