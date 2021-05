© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Presso l'aula Brasca della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs avrà luogo l'inaugurazione di "Codice rosa. Percorso oncologico donna", una corsia veloce dedicata alle donne con urgenze ginecologiche, in particolare di tipo oncologico. All’evento interverranno Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, e Virginia Raggi sindaca di Roma (12.30)- Presso il campo nomadi di via dei Gordiani, una delegazione della Lega condurrà un sopralluogo al fine di approfondire la situazione presente all'interno del campo. Parteciperanno, tra gli altri, il senatore William De Vecchis, la consigliere regionale del Lazio, Laura Corrotti, il coordinatore romano, Alfredo Becchetti, il capogruppo capitolino, Maurizio Politi, la capogruppo in Municipio VII, Flavia Cerquoni (ore 10.30) (Rer)