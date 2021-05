Business news: Messico, disoccupazione su anno cresce di 455mila unità in primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2021, il tasso di disoccupazione in Messico si è collocato al 4,4 per cento, registrando un incremento di 455.000 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ad oggi, secondo quanto riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi), il livello di persone attive senza un'occupazione è arrivato a 2,4 milioni di persone. La popolazione occupata è a quota 53 milioni, in calo di 2,1 milioni su anno. Il maggior calo si è registrato nel settore terziario, che ha perso 1,9 milioni di occupati. All'interno di questo segmento, particolarmente sensibili sono le emorragie nel commercio (-712mila occupati) e nel settore alberghiero (-656.000). In totale, la forza lavoro del paese nordamericano si assesta dunque a quota 55,4 milioni di persone, 1,6 in meno su anno. L'occupazione informale arriva. Toccare quota 29,2 milioni, in calo di 1,6 milioni sul 2020. (Res)