Germania-Bielorussia: ministro Finanze Scholz, atterraggio Ryanair a Minsk non può restare senza risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atterraggio di emergenza a Minsk a cui il volo di Ryanair da Atene a Vilnius è stato costretto dalla Bielorussia “viola il diritto internazionale e non può restare senza risposta”. È quanto scrive su Twitter il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) denuncia come “grave ingerenza nel traffico aereo civile” il fatto che un volo tra due Stati membri dell'Ue sia stato costretto “fare scalo con il pretesto” di un allarme per un ordigno esplosivo a bordo. “Altrettanto gravi”, evidenzia Scholz, sono le notizie secondo cui in questo modo è stato arrestato il giornalista Roman Protasevich, esponente dell'opposizione bielorussa. Per il ministro delle Finanze tedesco, “l'Ue dovrà trarre delle conseguenze contro il dittatore bielorusso” Aleksandr Lukashenko e il suo “regime”. La Germania, prosegue Scholz, è “in contatto con i partner dell'Ue interessati e il prossimo Consiglio europeo informale dovrà occuparsi della questione. Scholz, infine, afferma: “La Bielorussia deve immediatamente garantire la sicurezza e la libertà di tutti i passeggeri e rilasciare Roman Protasevich!”. (Geb)