Business news: Brasile, ad aprile produzione acciaio cresciuta 59,3 per cento su anno

- La produzione di acciaio in Brasile è cresciuta del 59,3 per cento ad aprile, rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce l'Istituto acciaio Brasile (IABr), sottolineando che la produzione di acciaio grezzo è stata di 3,1 milioni di tonnellate. In particolare, secondo l'organizzazione che riunisce i produttori della lega, la produzione di laminati è cresciuta del 77,4 per cento a 2,3 milioni di tonnellate, rispetto ad aprile 2020, mentre quella di semilavorati è aumentata del 6,4 per cento a 638mila tonnellate, sempre rispetto ad aprile. Per l'IABr, le vendite interne sono aumentate del 96,1 per cento, raggiungendo un valore di 1,9 milioni di tonnellate. Il consumo apparente è aumentato del 95,7 per cento, attingendo quota 2,2 milioni di tonnellate. Le esportazioni hanno invece totalizzato 832 mila tonnellate, per un valore di 657 milioni di dollari. Si tratta di un calo nel quantitativo pari al 5,5 per cento ma un aumento in valore economico del 36,9 per cento. Le importazioni hanno invece raggiunto le 357 mila tonnellate per un valore di 343 milioni di dollari, in aumento del 90,8 per cento in quantità e 85,4 per cento in valore economico. (Res)