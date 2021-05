Business news: Messico, economia in crescita del 20,6 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Messico è cresciuta ad aprile del 20,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2020, il primo incremento annuale registrato dal paese da 15 mesi a questa parte. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) pubblicando l'indicatore opportuno dell'attività economica (Ioae), anticipo dell'indice globale dell'attività economica (Igae, una sorta di anticipatore del pil su base mensile e non trimestrale). Il dato riflette ad un tempo il nuovo impulso di cui pare godere l'economia messicana, e lo scarto con aprile 2020, mese in cui si sono inaugurate le misure di distanziamento sociale imposte dalla diffusione del nuovo coronavirus. Secondo il rapporto Inegi, che parla di un intervallo di fiducia del dato pari al 95 per cento, il settore manifatturiero è cresciuto su anno del 34,5 per cento, mentre i servizi hanno strappato una crescita del 18,3 per cento. (Res)