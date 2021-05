Business news: Panama, governo annuncia chiusura frontiera con la Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Panama ha annunciato la chiusura della frontiera con la Colombia, dopo che Bogotà ha ufficializzato la riapertura dei suoi confini dopo oltre un anno di chiusura causa Covid. “La Repubblica di Panama esprime la sua preoccupazione per la decisione del governo della Repubblica di Colombia di autorizzare il transito marittimo, terrestre e fluviale sul confine comune”, ha riferito in un comunicato il ministero degli Esteri panamense, secondo cui la misura mette a rischio "i significativi progressi compiuti da tutti i panamensi per controllare la pandemia Covid-19, nonché la sicurezza delle frontiere e il controllo del flusso migratorio". (Res)