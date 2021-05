Business news: Brasile, governo proroga azzeramento dazi per prodotti medici fino a fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha annunciato che l'azzeramento delle tariffe sulle importazioni di prodotti medici necessari per la lotta contro la pandemia di nuovo coronavirus sarà prorogata per ulteriori sei mesi. L'esenzione durerà fino alla fine del 2021. Secondo la lista stilata dal Comitato esecutivo di gestione (Gecex) della Camera del commercio estero (Camex) un totale di 628 prodotti continueranno a entrare nel paese senza pagare dazi. L'elenco include medicinali, vaccini, attrezzature ospedaliere, articoli per l'igiene personale e altre forniture. In una nota, il ministero dell'Economia ha riferito che l'esenzione è stata prorogata su richiesta del ministero della Salute, che coordina la lotta alla pandemia e ha presentato una nota tecnica che giustifica il provvedimento. L'elenco dei prodotti a tariffa zero è identificato in collaborazione tra Camex, il ministero della Salute, Agenzia delle entrate e dogana. Secondo Camex, i prodotti a tariffa zero sono definiti sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) e del Consiglio nazionale dei segretariati sanitari municipali (Conasens). Alcuni articoli sono stati inseriti su richiesta di associazioni e aziende. (Res)