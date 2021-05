Roma 2021: Casu (Pd), primarie ancora aperte, ma Calenda vuole stare con Renzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se Carlo Calenda non riesce a rispettare la comunità del Partito democratico, rispetti almeno la verità. Le primarie per Roma sono così aperte che se volesse partecipare sarebbe ancora in tempo: la scelta di correre da solo con Renzi per fare un favore alla destra è tutta farina del suo sacco". Lo scrive in un tweet il segretario romano del Pd Andrea Casu in replica al candidato sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda che oggi su Rai 3 ha sostenuto che le primarie sono "retorica per bloccare le candidature avversarie". (Rer)