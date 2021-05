Germania: presidente Bundestag Schaeuble, lotta rigorosa contro l'antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro l'antisemitismo in Germania sono necessari “tutto il rigore dello Stato di diritto e il consenso della politica”, affinché nel Paese non vi sia “alcun posto” per l'odio contro gli ebrei. È quanto affermato dal presidente del Bundestag, Wolfgang Schaeuble, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), i tedeschi hanno “una responsabilità speciale” per il diritto di Israele a esistere e “tutti quelli che vivono in Germania devono capirlo”. Pertanto, ha aggiunto Schaeuble, “quando i giovani marocchini o turchi vengono in Germania, bisogna spiegarglielo”. Secondo il presidente del Bundestag, nel contrasto all'antisemitismo, oltre alle misure di polizia sono necessari “ulteriori sforzi di integrazione”. Il riferimento è alle dimostrazioni contro Israele tenute in Germania nei giorni scorsi. Durante i cortei, si sono verificate ripetute dimostrazioni di odio contro gli ebrei, in particolare da parte degli immigrati musulmani. (Geb)