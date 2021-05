© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioREGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla riapertura della Palestra sociale "Talento e Tenacia". Presente all'evento anche Massimiliano Monnanni, presidente Asp Asilo Savoia. L'evento si svolge in via dell'Idroscalo, 103, Lido di Ostia (ore 10)- In occasione della Giornata europea dei parchi, l’assessore alla Transizione Ecologica, Roberta Lombardi e il capo di Gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti presentano "Nel Verde: progetti regionali per la valorizzazione del Parco dell'Appia Antica". La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazio. L’evento si svolge presso la Cartiera Latina di via Appia Antica 42, Roma (ore 11) (segue) (Rer)