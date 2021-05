Bielorussia: diffusa registrazione trattative tra pilota Ryanair e controllore aeroporto Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In rete è apparso un frammento della registrazione delle trattative tra il pilota dell'aereo Ryanair Atene-Vilnius che ha effettuato un atterraggio di emergenza a Minsk e il controllore dell'aeroporto della capitale bielorussa. È quanto riferisce l'emittente "Ont TV" sul proprio canale Telegram. Nell'audio, in lingua inglese, si sente la richiesta di passaggio alla frequenza di emergenza. Il controllore segnala quindi che la sicurezza dell'aeroporto ha ricevuto un'email contenente delle minacce. Nel pomeriggio, le autorità bielorusse hanno respinto la versione del "dirottamento" dell'aereo Ryanair, spiegando che sarebbe stato il pilota a decidere di atterrare a Minsk. Con l'atterraggio a Vilnius, avvenuto intorno alle 20:30 italiane, si è conclusa la vicenda che ha visto coinvolto il velivolo, atterrato nella capitale bielorussa inizialmente per un presunto allarme bomba, poi smentito, ma scortato da un MiG-29 dell'aeronautica bielorussa. All'atterraggio, tuttavia, è stato arrestato il dissidente Roman Protasevic, fondatore del canale Telegram dell'opposizione bielorussa "Nexta". L'aereo, dopo ore di stazionamento nell'aeroporto di Minsk, è quindi ripartito alla volta di Vilnius. (Rum)