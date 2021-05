Business news: Panama, Fmi prevede crescita Pil del 12 per cento nel 2021, ma restano rischi strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) sostiene che l'economia della Repubblica di Panama è in fase di ripresa, pur rimanendo presenti alcuni rischi strutturali che possono inficiarne il pieno recupero economico dopo la frenata causata dagli effetti della pandemia di nuovo coronavirus. Dopo aver registrato un crollo del Pil pari al 17,9 per cento nel 2020, l'Fmi prevede un'espansione economica del 12 per cento nel 2021, mentre a medio termine la crescita dovrebbe stabilizzarsi intorno al 5 per cento. La previsione è arrivata al termine di una visita nel paese avviata in conformità con l'articolo IV dello statuto del Fondo. I tecnici della missione inviata dall'organizzazione hanno valutato positivamente la gestione delle finanze e stimato positivamente la prospettiva di espansione dell'economia, pur mostrando alcune zone d'ombra. In termini di economia reale il tasso di disoccupazione è più che raddoppiato dal 7 per cento nell'agosto 2019 al 18,5 per cento nel settembre 2020, e continua la condizione di deflazione, con l'indice dei prezzi al consumo è rimasta costantemente al di sotto dello zero nel 2020, riflettendo la debolezza della domanda. (Res)