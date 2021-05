Business news: Argentina, Fmi, esenzione interessi straordinari "serve ad aiutare Paesi in difficoltà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del Fondo monetario internazionale (Fmi), Gerry Rice, ha dichiarato che gli interessi straordinari che l'agenzia addebita sui prestiti a lungo termine consentono al Fondo di rimanere un prestatore di ultima istanza in tempi di crisi e di fornire aiuti a Paesi che non hanno accesso ai mercati dei capitali. Le dichiarazioni sono giunte nel corso della tradizionale conferenza stampa del giovedì in riferimento alla richiesta avanzata dal governo argentino di esentare il Paese da questo onere nel quadro del negoziato per la ristrutturazione del programma di assistenza finanziaria di tipo "Stand By" da 44 miliardi di dollari. "Sono una parte molto importante del quadro di analisi del rischio, perché consentono al Fondo di rimanere un prestatore di ultima istanza in tempi di crisi", ha affermato Rice, aggiungendo che questi interessi contribuiscono a fornire sostegno ai Paesi esclusi dai mercati dei capitali, come nel caso della stessa Argentina. Il portavoce ha sottolineato, quindi, che la maggior parte dei prestiti che l'istituto concede ai Paesi più poveri mantiene tassi "quasi nulli e quasi senza sovrattasse". "Le soprattasse vengono pagate solo quando il credito in sospeso di un Paese è molto considerevole e prolungato", ha aggiunto. (Res)