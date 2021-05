Difesa: Mule a incontra a Kuwait City omologo Fahad Jaber Al Ali Al Sabah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, ha incontrato a Kuwait City il sottosegretario di Stato alla Difesa kuwaitiano, Fahad Jaber Al Ali Al Sabah, il capo della Foreign Procurement Division, la Sheikha Shamayel Al Sabah, il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Khaled Saleh Al Sabah con l'obiettivo di rilanciare la cooperazione tra Italia e Kuwait non solo in ambito difesa con il programma Eurofighter che vede l'Italia 'prime contractor', ma anche in ambito sanitario e culturale. Secondo quanto riferisce una nota, nei lunghi e proficui colloqui è stato sottolineato l'altissimo valore della visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in programma per il prossimo novembre che sancirà ancora una volta l'amicizia tra due Paesi che affonda le radici all'inizio degli anni Novanta cementata sui comuni valori di libertà. Nel pomeriggio il Sottosegretario Mulè si recherà alla base di Ali Al Salem per visitare il contingente italiano, l'Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait. (Com)