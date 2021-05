© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 24 maggio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 13 - riunione del Consiglio ComunaleREGIONEore 9.30, Aula, riunione del gruppo di lavoro della IV Commissione.ore 11, Sala UdP, il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Allasia e Mauro Salizzoni incontrano Lidia Maksymowicz, protagonista del docufilm 70072: la bambina che non sapeva odiare, realizzato dall'Associazione "La Memoria viva" in collaborazione con il Comitato Resistenza e Costituzione.ore 12, Aula, riunione della IV Commissione, presidente Alessandro Stecco.ore 14, Aula, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti.ore 20, Videoconferenza, la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Ylenia Serra interviene al corso di formazione sul tema "Ragazze minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita. Il ruolo dei medici di Medicina generale e dei medici pediatri", a cura della sezione torinese di Telefono rosa Piemonte. (Rpi)