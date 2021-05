Roma 2021: Palozzi (Cambiamo), ottima riuscita giornate di adesioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tanta partecipazione, tanto interesse e tanto confronto democratico. Siamo davvero molto soddisfatti per la riuscita delle due giornate nazionali di adesioni a Cambiamo. Momenti di incontro splendidi, con banchetti e gazebi, dislocati in tutta Italia, e anche nel Lazio che è stato tra i grandi protagonisti di questa iniziativa pubblica, fortemente voluta dal nostro movimento politico, dal presidente Giovanni Toti e dal sottoscritto". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Nonostante la 'giovane' età del nostro partito, infatti, abbiamo dimostrato che Cambiamo sta divenendo un punto di riferimento per numerosi cittadini, un contenitore moderato e liberale, che desta interesse e si sta radicando con entusiasmo e passione su tutto il territorio - spiega -. Entusiasmo e passione di volontari, attivisti, amministratori ed esponenti locali di Cambiamo con Toti, che ringraziamo di cuore per l'attenzione e l'impegno, messi in campo in questa due giorni di adesioni 2021. Andiamo avanti, dunque, con rinnovato slancio per affrontare al meglio le sfide politiche, amministrative e istituzionali che attendono Cambiamo nel futuro prossimo", conclude Palozzi.(Com)