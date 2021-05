Roma: Fp Cgil, Fit-Cisl e Fiadel proclamano per venerdì sciopero dipendenti Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni sindacali territoriali del comparto di igiene ambientale Fp-Cgil, Fit-Cisl e Fiadel hanno proclamato per l’intera giornata di venerdì 28 maggio uno sciopero dei dipendenti di Ama. L’agitazione sindacale inizierà con il primo turno mattutino di venerdì 28, per concludersi intorno alle ore 04:30 della mattina del giorno successivo, sabato 29 maggio". Lo comunica Ama in una nota. "In base a quanto prescritto dalla legge 146/90 e dai relativi accordi sottoscritti con le Oo.ss., Ama ha attivato le procedure tese ad assicurare durante lo sciopero i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili: pronto intervento a ciclo continuo; raccolta pile, farmaci e siringhe abbandonate; pulizia mercati; raccolta rifiuti prodotti da Case di cura, ospedali, caserme, comunità recupero tossicodipendenti, ecc. Assicurata anche la pulizia - compreso lo svuotamento dei cestini - di alcune aree di grande interesse turistico-artistico della città. Sono interessati dallo sciopero, con le stesse modalità, anche i servizi cimiteriali che analogamente garantiranno le prestazioni minime essenziali. Ama fa presente che potrebbero verificarsi dei disagi nella regolare erogazione dei servizi normalmente assicurati". (Com)