Bielorussia: opposizione, sei passeggeri volo Ryanair Atene-Vilnius sono rimaste a Minsk

- Sei persone, tra cui quattro cittadini russi, non sono ripartiti da Minsk verso Vilnius con il volo Ryanair, partito oggi pomeriggio da Atene e diretto nella capitale lituana, che ha effettuato un atterraggio di emergenza nello scalo bielorusso. Lo ha dichiarato il membro del presidium del Consiglio di coordinamento dell'opposizione bielorussa, l'ex ministro della Cultura, Pavel Latushko. L'esponente dell'opposizione, inoltre, ha affermato di essere in possesso di informazioni in base alle quali l'equipaggio di Ryanair sarebbe stato minacciato con delle armi. “Secondo le informazioni a disposizione della Direzione popolare anticrisi, le autorità dell'aviazione civile della Bielorussia – i controllori dell'aeroporto di Minsk-2 – hanno minacciato di abbattere l'aereo civile di Ryanair con a bordo dei passeggeri. A tal fine, è stato fatto decollare un caccia MiG-29 delle Forze armate della Bielorussia", ha dichiarato Latushko, citato dall'agenzia di stampa russa “Interfax”. (Rum)