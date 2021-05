Business news: Argentina, inflazione, governo sospende esportazioni di carne per almeno 30 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha ufficializzato la sospensione delle esportazioni di carne bovina per almeno 30 giorni fino al 19 maggio. Sono escluse dalla misura, si legge nella delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dal ministero dell'Agricoltura, le vendite riservate alla denominata "quota Hilton" destinata al mercato europeo. La decisione di sospendere le esportazioni viene giustificata "come conseguenza dell'aumento sostenuto del prezzo della carne bovina sul mercato interno" e viene inserita nel contesto "dell'attuazione di una serie di misure di emergenza" per combattere l'inflazione. Obiettivo dell'iniziativa del governo argentino, che era stata preannunciata già nei giorni scorsi, è quello di provocare un aumento dell'offerta e il conseguente calo dei prezzi nel mercato interno. La sospensione, dà a intendere la delibera, potrebbe anche essere prorogata, in quanto "verrà considerata conclusa una volta verificata la normale fornitura (della carne bovina) a prezzi ragionevoli" nel mercato interno. (Res)