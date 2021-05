Business news: Imprese, il 26 maggio webinar "Opportunità di affari tra Messico e Piemonte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Piemonte e Ceipiemonte, insieme al Consolato generale del Messico a Milano e al Consolato onorario del Messico per il Piemonte e la Valle d’Aosta invitano le imprese piemontesi al webinar “Opportunità di affari tra Messico e Piemonte”. L'evento avrà luogo il 26 maggio alle ore 16 in modalità virtuale. L’incontro ha come principale scopo quello di incrementare l’interesse delle aziende piemontesi verso un paese di grandi dimensioni quale il Messico (quasi 2 milioni di km quadrati), giovane, con un aumento costante della popolazione (più di 120 milioni di abitanti) con bassa età media ed alto tasso di crescita del Pil, che lo posizionano come la 15ma economia mondiale. (Res)