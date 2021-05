© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia chiede l'immediato rilascio di tutti i passeggeri del volo Ryanair dirottato in Bielorussia. Lo ha scritto su Twitter il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, su Twitter. "È un atto violento che l'Europa unita non può accettare e che non può restare senza conseguenze", ha aggiunto Amendola. (Res)