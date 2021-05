Eurovision: ministro Esteri Francia, non voglio immischiarmi su caso dei Maneskin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso della presunta assunzione di droga da parte del cantante dei Maneskin, Damiano David, durante l'Eurovision, spetta alla commissione di deontologia della manifestazione decidere se c'è un problema, "non voglio immischiarmi in questo giudizio, non è di mia competenza". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl". Per Le Drian, "l'Eurovision ha la responsabilità dell'onore di questo concorso e se c'è bisogno di fare dei test faranno dei test". Il ministro degli Esteri francese ha aggiunto ironicamente: "Faccio attenzione a non piegarmi durante la trasmissione". Il riferimento è alle immagini circolate dopo l'Eurovision che mostrano Damiano David piegarsi sul tavolino come se stesse assumendo della cocaina. "Questo Eurovision è stata una gran bella festa. Il fatto che (la concorrente francese) Barbara Pravi abbia ottenuto il secondo posto è assolutamente un onore per la Francia", ha infine affermato Le Drian. (Frp)