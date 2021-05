Business news: Brasile, ministero economia prevede aumento ulteriore inflazione 2021 al 5,05 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha rivisto al rialzo la stima per l'inflazione nel paese nel 2021 al 5,05 per cento. La proiezione è contenuta nel bollettino MarcoFiscale diffuso dal dipartimento di politica economica (Spe). La precedente stima, che proiettava l'Indice dei prezzi al consumo (Ipca) al 4,4 per cento, era stata presentata a marzo. In base ai parametri fissati dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale per il 2021 l'inflazione è al di sopra dell'obiettivo fissato al 3,75 per cento, ma tuttavia ancora nei margini di tolleranza dell'1,5 per cento verso l'alto o il basso. L'indice dei prezzi al consumo non potrebbe infatti superare il 5,25 per cento né scendere al di sotto del 2,25 per cento. La previsione è in linea con quella degli analisti delle istituzioni finanziarie del Brasile che nel rapporto settimanale "Focus" elaborato sul parere di oltre cento istituzioni finanziarie del paese, pubblicato il 17 maggio, stimano l'inflazione in crescita nel 2021 al 5,15 per cento, valore lievemente superiore al 5,06 stimato una settimana fa. Un mese fa la Bc stimava l'inflazione nel 2021 a 4,92 per cento. (Res)